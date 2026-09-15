İznik'te Ekinoks 2026 fotoğrafçılar maratonu başlıyor

İznik’te ekinoks döneminde fotoğrafçılar için dört günlük maraton

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu, ilçenin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine taşımak amacıyla 18-21 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, İznik’te yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şölenini merkezine alıyor ve hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıları ağırlamayı hedefliyor.

etkinlik organizasyonu ve başvuru:

Etkinlik, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) işbirliği ile düzenleniyor. Yarışma şartnamesi ve katılım koşulları, tfsfonayliyarismalar.org adresi ile İznik Belediyesi resmi web sitesinin duyurular bölümünde ilan edildi.

ödüller, kategoriler ve jüri:

Yarışma jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda toplam 165.000 TL tutarında ödül dağıtılacak. Ana kategoride birinciye 30.000 TL, ikinciye 25.000 TL, üçüncüye 20.000 TL verilecek. Ayrıca iki mansiyon için 7.500 TL ve sergilemeye seçilecek otuz fotoğrafa her birine 3.000 TL ödül ayrıldı. Drone fotoğrafları için ayrı bir değerlendirme yapılacak; drone birincisine 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL ödül verilecek.

Organizasyon, İznik’in binlerce yıllık mirasını ve doğal manzaralarını fotoğraf sanatının diliyle geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Katılımcıların şartnameye uygun eserleriyle jürinin değerlendirmesine sunulacağı, seçilen çalışmaların sergilenerek izleyiciyle buluşturulacağı bildirildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili olarak, "İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayacak bir organizasyonun startını verdik. Ülkemiz genelindeki tüm fotoğrafçıları İznik Belediyesi Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu’na davet ediyoruz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yarışma sonuçlarının 28 Eylül 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

İZNİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EKİNOKS 2026 FOTOĞRAFÇILAR MARATONU 18-21 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK. İZNİK’TE YILDA İKİ KEZ GERÇEKLEŞEN EKİNOKS GÖRSEL ŞÖLENİ İLE İLÇENİN BİNLERCE YILLIK TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK FOTOĞRAFÇILAR MARATONU İLE PROFESYONEL KARELERE YANSIYACAK. İZNİK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOORDİNASYONUYLA DÜZENLENEN ETKİNLİK TÜ