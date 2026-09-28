İznik’te ekinoks rüzgârı: maratonda öne çıkan fotoğraflar

etkinlik ve katılım:

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu, ilçenin tarihî ve doğal dokusunu objektiflere taşıdı. Etkinlik, 18-21 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve organizasyon İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle yapıldı.

Yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 300 fotoğrafçı kayıt yaptırdı ve toplam 837 fotoğraf değerlendirmeye alındı. İznik’te ekinoks dönemiyle eş zamanlı düzenlenen maraton, ilçenin binlerce yıllık mirasını ve doğal güzelliklerini belgeleyen karelere odaklandı.

ödüller, özel kategoriler ve sergileme:

Jüri değerlendirmesi sonucunda ana kategoride birinciliği Merve Ergin "Balıkçılar O An" adlı fotoğrafıyla kazanırken, ikinci olan eser Gürsel Egemen Ergin'in "Devinim" adlı çalışması; üçüncü ise Hüsna Altın'ın "İstanbul Kapı" adlı fotoğrafı oldu.

Drone özel kategorisinde birinci Emrah Ildız "Balıkçı Ağları", ikinci Ümit Çiçek "Kuş Bakışı" ve üçüncü Ali Kart "Sur İçi" adlı eserleriyle ödüllendirildi. Ayrıca jüri mansiyon ödüllerini Ufuk Turpcan ("Tarhanalık Biberler") ve Esra Erşahin ("Dua") aldı. Toplam 30 fotoğraf ise sergileme kategorisine layık görüldü.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayan bir organizasyon oldu. Ülkemiz genelinden katılan fotoğrafçılar İznik Belediyesi Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu’nda birbirinden güzel kareler için deklanşöre bastı. Yarışmada dereceye giren, sergileme alan ve katılan tüm fotoğrafçıları tebrik ediyorum" dedi.

Organizasyon, İznik’in kültürel mirasını görsel olarak belgeleyip tanıtırken, farklı kategorilerdeki ödüller ve sergilemeler aracılığıyla bölgeye dair yeni bakış açıları sundu. Gelecek yıllarda düzenlenecek edisyonlar da yerli fotoğrafçılar için önemli bir platform olmaya devam edecek.

İZNİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EKİNOKS 2026 FOTOĞRAFÇILAR MARATONUNDA ÇEKİLEN 837 FOTOĞRAF DEĞERLENDİRMEYE ALINDI.