Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

İznik'te farklı suçlardan aranan üç kişi yakalandı

İznik Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İznik'te farklı suçlardan aranan üç kişi yakalandı

İznik'te farklı suçlardan aranan üç kişi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

suç detayları:

Ekiplerin yürüttüğü tespit ve takip çalışmalarında; M.U.'nun "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası, F.D.'nin "Hırsızlık" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, D.Ö.'nün ise "Hırsızlık, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

işlemler ve teslim:

Gözaltına alınan üç şahıs, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi. Yapılan işlemler sırasında adli süreçlere uygun prosedürler uygulandı.

polis çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi:

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI. ŞAHISLAR, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği