İznik'te farklı suçlardan aranan üç kişi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

suç detayları:

Ekiplerin yürüttüğü tespit ve takip çalışmalarında; M.U.'nun "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası, F.D.'nin "Hırsızlık" suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, D.Ö.'nün ise "Hırsızlık, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

işlemler ve teslim:

Gözaltına alınan üç şahıs, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi. Yapılan işlemler sırasında adli süreçlere uygun prosedürler uygulandı.

polis çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi:

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI. ŞAHISLAR, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.