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İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu

Bursa'nın İznik ilçesinde Kara Dere'nin taşması sonucu Çakırca Mahallesi'nde zemin katlar, bahçeler ve tarım arazileri su ve balçıkla kaplandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu

taşkının yaşandığı mahallede ilk görüntüler:

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Kara Dere taştı ve ilçenin Çakırca Mahallesi sular altında kaldı. Taşan dere suları, mahallede bulunan zemin kattaki evlerin içini, bahçeleri ve ekili tarım arazilerini bastı. Olay anı dron ile kaydedildi; görüntülerde sokakların ve tarlaların göle döndüğü, suların evlerin içine kadar girdiği net şekilde görüldü.

vatandaşların durumu ve ilk müdahaleler:

Evleri su basan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı ve eşyalarını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı evlerin içi balçıkla kaplanırken, vatandaşlar temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

göle ve tarıma etkileri:

Taşkının etkisi sadece yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı; İznik Gölü taşkınla birlikte çamura bulandı ve çevredeki ekili araziler zarar gördü. Tarım alanlarında su birikintileri ve balçık kalınlığı, zarar tespit ve müdahale çalışmalarının önceliklerinden biri haline geldi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar devam ediyor; yetkililer, mahalle sakinlerine tedbirli olmaları çağrısında bulundu ve hasar tespit işlemlerinin süreceğini bildirdi.

BURSA&#039;NIN İZNİK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞAN KARA DERE, ÇAKIRCA MAHALLESİ&#039;Nİ SULAR...

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞAN KARA DERE, ÇAKIRCA MAHALLESİ'Nİ SULAR ALTINDA BIRAKTI. ZEMİN KATTAKİ EVLERİN İÇİNİ SU BASARKEN, İZNİK GÖLÜ ÇAMURA BULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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