İznik'te anlamlı sürpriz

Bursa'nın İznik ilçesinde emekli nüfus müdürü Selma Yılmaz, Öğretmenler Günü dolayısıyla kızı Şafak Yılmaz'ın görev yaptığı İznik Anadolu Lisesi'ne geldi. Matematik öğretmeni olarak derste olan Şafak, kapının açılmasıyla karşısında annesini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

kapının aralanması ve şaşkınlık anı:

Dersin ortasında gerçekleşen sürpriz, sınıfta kısa süreli bir sessizlik ve ardından duygusal anların oluşmasına neden oldu. Karşısında annesini gören Şafak Yılmaz, beklenmedik jest karşısında hem şaşkın hem mutlu bir tepki verdi; öğrenciler ve meslektaşları bu anlara şahit oldu.

duygular ve öğretmenler günü anlamı:

Anneden gelen ziyaret, Şafak Yılmaz için Öğretmenler Günü'nü unutulmaz kıldı. Anne-kızın buluşması, mesleki sorumlulukla aile bağlarının bir araya geldiği duygusal bir kare oluşturdu ve günün anlamını pekiştirdi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE EMEKLİ NÜFUS MÜDÜRÜ SELMA YILMAZ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İZNİK ANADOLU LİSESİNDE MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN KIZI ŞAFAK YILMAZ’A SÜRPRİZ YAPTI. ANNESİNİN BEKLEMEDİĞİ JESTİ KARŞISINDA HAYRETE DÜŞEN ŞAFAK YILMAZ, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI.