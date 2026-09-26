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İznik’te tarihle tıp buluştu: sağlık çalışanlarına özel kültür gezisi

Bursa Büyükşehir’in düzenlediği İznik kültürel miras gezisinde Bursa Şehir Hastanesi çalışanları müzeleri, ören yerlerini ve seramik atölyesini deneyimledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İznik’te tarihle tıp buluştu: sağlık çalışanlarına özel kültür gezisi

İznik gezisi sağlık çalışanlarına özel olarak düzenlendi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Aile Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen gezi, yoğun mesailerle geçen çalışma hayatına kısa bir nefes ve motivasyon desteği sunmayı amaçladı. Etkinlik, sağlık çalışanlarının kent belleği ve kültürel miras konusunda farkındalığını artırmaya yönelik planlandı.

İlçenin tarihi mirası yerinde tanıtıldı:

Programda, İznik merkezindeki müzeler, ören yerleri ve anıt yapılar gezilerek kentin binlerce yıllık geçmişine dair bilgiler aktarıldı. Tur kapsamında özellikle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi ile bağlantılı kültürel değerlerin önemi vurgulandı; katılımcılara yerel tarih ve mimari örnekleri yerinde izleme fırsatı sunuldu.

Seramik atölyesiyle uygulamalı deneyim sağlandı:

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, katılımcıların seramik yapımını uygulamalı olarak deneyimlediği atölyeydi. Sağlık çalışanları, İznik’in tarihî seramik geleneğini yakından tanırken, el becerileri ve üretim sürecine dair pratik bilgiler edindi. Gezi, hem mesleki yorgunluğu hafifletmeyi hem de şehir kültürüne ilişkin bağları güçlendirmeyi hedefledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN DÜZENLEDİĞİ ‘İZNİK KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK GEZİSİ’NE KATILAN BURSA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ ‘İZNİK KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK GEZİSİ’NE KATILAN BURSA ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI, İZNİK’İN TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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