İznik'te u dönüşü manevrası kaza ile sonuçlandı

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana gelen kazada, zeytin tarlasına u dönüşü yapmak isteyen bir kamyonet ile karşıdan gelen başka bir kamyonet çarpıştı.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, u dönüşü için manevra yapan kamyonet ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü G.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili tahkikat sürüyor; yetkililer kazanın nedenlerini ve kusur durumunu belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İZNİK'TE U DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTERKEN, KARŞIDAN GELEN KAMYONETLE ÇARPIŞAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.