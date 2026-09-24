Jandarma 14 yıl sonra minik Yakup'un dosyasını yeniden açtı

Olayın kronolojisi:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak bulunan ailenin çocuğu Yakup Bozkurt, 8 Mayıs 2012 tarihinde kayboldu. Küçük çocuğun kaybolmasının ardından yapılan aramalar sonucunda, 20 Eylül 2012 tarihinde toprağa gömülü haldeki cesedi bulundu. Otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapıldıktan sonra cenaze memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

JASAT'ın yeniden çalışması:

Olayın üzerinden 14 yıl geçmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, minik Yakup'un katil zanlısını bulmak amacıyla dosyayı yeniden açtı. Ekipler, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yapıyor ve olayla ilgili mevcut delil ve ifadelerin yeniden değerlendirilmesine başladı.

Bölge sakinlerinin değerlendirmesi:

Olay döneminde çadırlardaki işçilere çavuşluk yapan ve hâlen aynı bölgede görevli olan Ahmet Matyapan, yaşananlara ilişkin, çocuk kaybolduğunda ilk etapta bulunamadıklarını, sonradan dağda bulduklarını anlattı. Matyapan, faili henüz yakalanmamış olmasına dikkat çekerek, "Kimse vicdanen böyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı ve aile hakkında sınırlı bilgi olduğunu belirtti. Bölgedeki çalışmaların, uzun süreli bekleyişin ardından soruşturmayı ilerletmeyi hedeflediği kaydedildi.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE 2012 YILINDA KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN 2 BUÇUK YAŞINDAKİ YAKUP BOZKURT'UN ZANLISINI BULMAYA YÖNELİK JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.