Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ülke genelinde önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlar 34 ilde eş zamanlı şekilde icra edildi ve göçmen kaçakçılığına ilişkin çok sayıda şüpheli yakalandı.

Operasyonun yürütülüşü:

Bakanlığın açıklamasına göre, jandarma ekipleri İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarının asayiş, otoyol ve komando timleri ile de karadan çalışmalar yürüttü. Eş zamanlı operasyonlar sırasında doğrudan organize şebekelere yönelik müdahaleler yapıldı ve şüphelilerin yakalanmasına odaklanıldı.

Ele geçirilen malzeme ve yakalanan kişiler:

Operasyonlarda toplam 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı; bu şüphelilerden 63'ü tutuklandı ve 18 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca operasyonlarda 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen ise yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında vurgulandığı üzere, uygulanan süreçlerin insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca jandarmanın ve Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarına teşekkür edildi.

İçişleri Bakanlığı: "34 ilde 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı"