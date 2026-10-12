Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Jandarma baskını sonrası üç tutuklama: Kırşehir'de iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kırşehir merkezde jandarma ekiplerinin iş yerine düzenlediği operasyonda 348 sentetik hap, 2 tabanca, 3 telefon ve 17 bin lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma baskını sonrası üç tutuklama: Kırşehir'de iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Jandarma baskını sonrası üç tutuklama: Kırşehir'de iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kırşehir'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bilgilerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Operasyonda şüpheli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda 348 adet sentetik hap, 2 tabanca, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişiler üzerinde ve iş yerinde bulunan bu bulgular kayıt altına alındı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ş., E.T. ve K.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, usulüne uygun olarak Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği, jandarma ekiplerinin benzer olaylarla mücadele kapsamında denetim ve takibin sürdürüldüğü bildirildi.

KIRŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 348 ADET SENTETİK HAP VE 2 TABANCA...

KIRŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 348 ADET SENTETİK HAP VE 2 TABANCA İLE 17 BİN LİRA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası