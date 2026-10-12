Jandarma baskını sonrası üç tutuklama: Kırşehir'de iş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kırşehir'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bilgilerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Operasyonda şüpheli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda 348 adet sentetik hap, 2 tabanca, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kişiler üzerinde ve iş yerinde bulunan bu bulgular kayıt altına alındı.

Şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ş., E.T. ve K.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, usulüne uygun olarak Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği, jandarma ekiplerinin benzer olaylarla mücadele kapsamında denetim ve takibin sürdürüldüğü bildirildi.

KIRŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 348 ADET SENTETİK HAP VE 2 TABANCA İLE 17 BİN LİRA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.