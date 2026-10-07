Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0754 -0,49%
Bist 12.102,45 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Dinar'da jandarma ekipleri 16 öğretmen, 190 öğrenci, toplam 206 kişiye siber güvenlik, güvenli internet ve parola güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Afyonkarahisar'da uygulama

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, liselerde öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik bilincini artırmaya yönelik bir bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında toplam 206 kişi hedeflendi.

Katılımcı sayısı ve kapsam

Eğitimlere 16 öğretmen ile 190 öğrenci olmak üzere toplam 206 kişi katıldı. Program, okul ortamında dijital risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Eğitimin ana başlıkları

Gerçekleştirilen oturumlarda siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler hakkında bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara günlük hayatta uygulanabilecek temel önlemler anlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı bilgilendirme, okullarda dijital güvenlik kültürünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

büyükçekmece’de sahte savcıyla 3 milyonluk dolandırıcılık: şüpheli tutuklandı
images

Zamanın ardından adalet arayışı: Mazı köyündeki çift cinayetinin duruşması
images

Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurus...
images

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi