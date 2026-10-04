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Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Manisa'da KPSS'ye yetişmeye çalışan aday, kimliğini yurdunda unutunca devriyedeki jandarma motosiklet timleri müdahale edip adayı sınava yetiştirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Jandarma motosiklet timleri müdahalesi

Manisa'da KPSS heyecanının yaşandığı sabah, sınav saatine kısa bir süre kala bir aday kimliğini kaldığı yurtta unuttuğunu fark etti. Sınava giremeyeceğini anlayıp panik yaşayan öğrenci, bölgede devriye gezen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timleri tarafından görüldü.

Olayın gelişimi:

Durum ekiplere bildirildi ve jandarma motosiklet timleri derhal harekete geçti. Adayla birlikte yola çıkan ekipler, kısa sürede yurdun bulunduğu adrese ulaşıp kimliği aldı. Zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi kapılar kapanmadan önce sınav merkezine yetiştirmeyi başardı.

Hızlı müdahalenin sonuçları:

Jandarma ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde aday, bir yıllık emeğinin boşa gitmesinin önüne geçti ve sınav salonuna girme hakkını korudu. Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer aday yakınları tarafından takdir topladı ve jandarmanın sahadaki duyarlılığı vurgulandı.

Manisa'daki müdahale, güvenlik birimlerinin sınav gibi kritik anlarda pratik destek sunmasının önemini ortaya koydu ve benzer durumlarda zamanında yardımın belirleyici olduğunu gösterdi.

MANİSA&#039;DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI&#039;NA (KPSS) GİRMEK ÜZERE SINAV MERKEZİNE GELEN ANCAK KİMLİĞİNİ...

MANİSA'DA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA (KPSS) GİRMEK ÜZERE SINAV MERKEZİNE GELEN ANCAK KİMLİĞİNİ YURDUNDA UNUTTUĞUNU FARK EDEN ADAYIN İMDADINA JANDARMA MOTOSİKLET TİMLERİ YETİŞTİ. ZAMANA KARŞI YARIŞAN EKİPLER, ADAYIN SINAVA YETİŞMESİNİ SAĞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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