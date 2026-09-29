Dolar 48,9954 +0,02%
Euro 55,5829 -0,23%
Bist 12.442,33 -1,19%
Altın Gram 6.581,81 +0,24%
EUR/USD 1,1340 -0,28%
Brent Petrol 97,42 -0,42%
--°

Jandarma öğrenciler için okul güvenliği farkındalığını artırıyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere okul güvenliği ve çevre riskleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Jandarma öğrenciler için okul güvenliği farkındalığını artırıyor

jandarmadan okul ziyareti

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette jandarma personeli, okul güvenliği uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ziyaretin amacı ve kapsamı:

Etkinlikte öncelik, öğrencilerin okul ve çevresinde karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması olarak belirlendi. Jandarma yetkilileri, okul çevresinde alınan tedbirleri anlatarak güvenlik süreçlerinin nasıl işlediğini açıkladı ve okul yönetimiyle ortak değerlendirmelerde bulundu.

çalışmanın etkisi ve sürdürülebilirliği:

Faaliyetler, Güvenli Eğitim, Bilinçli Gelecek anlayışı doğrultusunda planlandı. Jandarma personelinin etkinliklere katılımı öğrencilerin heyecanına ortak olurken, yapılan bilgilendirmelerin güvenli eğitim ortamına katkı sağlaması hedeflendi. Ayrıca, kurum yetkilileri bu tür bilgilendirme ve ziyaret faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Bu çalışmalarla jandarma, öğrenci, veli ve okul yönetimi arasında iletişimi güçlendirerek okul güvenliğinin pekiştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, UĞURLU İLK VE ORTAOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, UĞURLU İLK VE ORTAOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. OKUL GÜVENLİĞİ VE ÇOCUKLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLERE KARŞI FARKINDALIK KONULARI ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir
images

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı
images

Kütahya'da ölçme ve değerlendirme eğitimi: ASİS ve Leiter kursları başladı
images

Kayseri'de gençlere ücretsiz sınav desteği: KAYMEK KPSS ve MEB-AGS kursları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi

Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı

Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan