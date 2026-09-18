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Jandarma okul servislerinde kapsamlı güvenlik denetimi başlattı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2026-2027 eğitim yılıyla eş zamanlı okul servislerini denetleyerek güvenlik kontrolleri ve bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma okul servislerinde kapsamlı güvenlik denetimi başlattı

Jandarma okul servislerinde kapsamlı güvenlik denetimi başlattı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

denetimin kapsamı:

Denetimler "Güvenli Servis, Güvenli Gelecek" mottosuyla icra edildi. Kontrol edilen başlıca unsurlar arasında araçların teknik donanımları, sürücü ve araç belgeleri, taşıma kapasitesine uyum ve emniyet kemeri kullanımı yer aldı. Timler, bu kriterlerin titizlikle gözden geçirildiğini bildirdi.

bilinçlendirme ve kararlılık:

Trafik Jandarması Timlerince servis sürücüleri ve öğrencilere trafik güvenliği, güvenli yolculuk kuralları ve emniyet kemerinin hayati önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ...

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE SEYAHAT ETMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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