Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Karamürsel'de tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Ele geçirilen malzemeler:

Adreste yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER