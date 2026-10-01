Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Karamürsel'de tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Ele geçirilen malzemeler:
Adreste yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler ve yasal süreç:
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
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