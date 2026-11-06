Jandarma Tavşanburnu'nda operasyon düzenledi: 22 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Jandarma Tavşanburnu'nda operasyon düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim ilçesindeki Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgesinde yasa dışı geçişlere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon ve yakalama:

Gerçekleştirilen müdahalede, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgedeki çalışmalar sırasında göçmenlerin tespit ve güvenlik işlemleri jandarma ekiplerince yürütüldü.

Şüphelilerin adli süreci:

Soruşturma kapsamında, göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri tespit edilen G.G. (40), M.A. (46) ve A.M. (22) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANIRKEN, OLAYLA BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.