Dolar 49,2103 +0,02%
Euro 55,2173 +0,24%
Bist 12.115,05 -0,07%
Altın Gram 6.564,95 +0,21%
EUR/USD 1,1193 -0,06%
Brent Petrol 104,15 +3,94%
--°

Jandarma verileri: Erzurum'da dokuz ayda 184 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum jandarma sorumluluk bölgesinde 2026'nın ilk 9 ayında 184 ölümlü-yaralanmalı kaza oldu; 8 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma verileri: Erzurum'da dokuz ayda 184 ölümlü-yaralanmalı kaza

Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk dokuz ayında trafik kazalarına ilişkin bilanço açıklandı.

aylık veriler:

Eylül ayında sorumluluk bölgesinde 27 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası ve 22 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Bu dönemde can kaybı yaşanmazken toplam 39 kişi yaralandı.

dokuz aylık bilanço:

Yılın ilk dokuz ayında jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 184 ölümlü-yaralanmalı kaza ve 158 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı.

Veriler, Jandarma Genel Komutanlığı kaynaklı olup, açıklanan sayılar sorumluluk bölgesindeki kayıtlı kaza istatistiklerini yansıtmaktadır.

ERZURUM’DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 184 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK...

ERZURUM’DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 184 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, BU KAZALARDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 341 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çökme sonrası enkaz altında arama: ekipler itfaiye merdiveniyle çalış...
images

Kuyumcuya gece saldırısı: haraç iddiası soruşturmayı genişletti
images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi
images

Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kars’a yeni yaşam alanı: kent ormanı millet ormanı olarak planlanıyor

Denizli Büyükşehir'den gençlere nefes: KPSS sınav ücretleri hesaplara yatırıldı

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı