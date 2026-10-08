Jandarma verileri: Erzurum'da dokuz ayda 184 ölümlü-yaralanmalı kaza

Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk dokuz ayında trafik kazalarına ilişkin bilanço açıklandı.

aylık veriler:

Eylül ayında sorumluluk bölgesinde 27 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası ve 22 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Bu dönemde can kaybı yaşanmazken toplam 39 kişi yaralandı.

dokuz aylık bilanço:

Yılın ilk dokuz ayında jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 184 ölümlü-yaralanmalı kaza ve 158 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı.

Veriler, Jandarma Genel Komutanlığı kaynaklı olup, açıklanan sayılar sorumluluk bölgesindeki kayıtlı kaza istatistiklerini yansıtmaktadır.

ERZURUM’DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 184 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, BU KAZALARDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 341 KİŞİ YARALANDI.