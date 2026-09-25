Jandarmadan 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli gözaltında

Operasyon ve koordinasyon:

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, jandarma tarafından 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. İşlemler, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde sürüyor.

Operasyonun kapsamı:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Açıklamada soruşturmanın çok sayıda ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Şüphelilerin tespit edilen bağlantıları:

Yakalanan şüpheliler hakkında, DEAŞ terör örgütüne üyelik, örgütle iltisaklı kişiler olma, sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağlama ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapma iddiaları yer aldı. İçişleri Bakanlığı bu tespitlerin soruşturma sürecinde yapıldığını bildirdi.

Gözaltına alınanların kimlikleri ve soruşturmanın seyriyle ilgili ayrıntılar adli makamlarca paylaşılacak.

28 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı