Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüphelinin ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sırasında B.K. (37) ve S.K. (65) adlı kişiler gözaltına alındı.
şüphelilerin hukuki süreci:
Gözaltına alınan şüphelilerden B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli S.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
mücadele ve takip:
Ordu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi ve benzer olayların engellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!