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Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde jandarma operasyonunda yapılan aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Akkuş'ta ev baskını: 5 kilo esrar ve 22 kök kenevir ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüphelinin ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 kilo 20 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sırasında B.K. (37) ve S.K. (65) adlı kişiler gözaltına alındı.

şüphelilerin hukuki süreci:

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli S.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

mücadele ve takip:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi ve benzer olayların engellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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