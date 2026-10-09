Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesinde barınan çocuklarla bir araya gelerek anlamlı bir kültürel gezi düzenledi. Etkinlik, kentin tarihî dokusunu ve kültürel mirasını çocuklara yerinde tanıtmayı amaçladı.

tarih ve kültür yerinde öğrenildi:

Grup halinde organize edilen gezilerde şehirde simge haline gelmiş mekanlar ziyaret edildi. Uzman rehberler ve jandarma personeli eşliğinde gerçekleştirilen turlarda çocuklara ziyaret edilen yapıların tarihî önemi, mimari özellikleri ve şehrin kültürel hayatındaki rolleri anlatıldı. Rehberlerin açıklamaları ve jandarma görevlilerinin desteği sayesinde ziyaretler hem eğitici hem de interaktif bir hâl aldı.

Çocuklar geziler süresince merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu; rehberler ve jandarma personeli soruları yanıtlayarak bilgiyi pekiştirdi. Etkinlik, çocukların tarih bilincini güçlendirirken şehirle duygusal bağ kurmalarına da katkı sağladı.

geleceğe güvenli adımlar:

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan jandarma yetkilileri, bu tür etkinliklerle devletin şefkat elinin çocuklara ulaştırıldığını ve onların milli şuur ile toplumsal aidiyet duygusu geliştirmelerine destek verildiğini belirtti. Günün sonunda katılımcılar, anı fotoğrafları çekilerek etkinliğin hatırasını ölümsüzleştirdi.

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR KÜLTÜREL GEZİ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.