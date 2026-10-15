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Jandarmadan Erzincan'da iki operasyon: skunk ve bonzai hammaddesi ele geçirildi

Erzincan'da jandarma iki ayrı operasyonda Refahiye-İliç yolunda 13 gram skunk ile Atatürk Mahallesi'nde 35 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Erzincan'da iki operasyon: skunk ve bonzai hammaddesi ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı operasyona imza attı.

Refahiye-İliç yolunda yapılan uygulama:

Refahiye-İliç kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki adres araması:

Merkez Atatürk Mahallesi'nde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan Ü.A. ve Ş.A.'nın ikametlerinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu. Bu miktarın yaklaşık 4 kilogram bonzai elde edilebilecek hammaddeye denk geldiği belirtildi.

Her iki olayda da suç vasfına göre soruşturmalar sürüyor; ele geçirilen maddelerin türü ve miktarına ilişkin değerlendirme çerçevesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan iki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ERZİNCAN&#039;DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 GRAM SKUNK İLE 4...

ERZİNCAN'DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 GRAM SKUNK İLE 4 KİLOGRAM BONZAİ ELDE EDİLEBİLECEK MİKTARDA SENTETİK KANNABİNOİD HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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