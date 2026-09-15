Jandarmadan İnhisar'da şehit yakınları ve gazilere sürekli destek ziyareti

Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Tarpak, Tozman ve Harmanköy köylerinde yaşayan şehit yakınları ile gazilere vefa ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde İsmail Kalay ve Ceyhan Yalçın ile Kıbrıs Gazisi Nurettin Kürbağ ve Vazife Gazisi Cengiz Sinek evlerinde ziyaret edildi.

ziyaretin kapsamı:

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde jandarma personeli, şehit yakınları ve gazilere herhangi bir talep veya ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını sordu. Yapılan görüşmelerde tespit edilen talepler not alındı ve gerekli durumlarda yardım sağlanacağı bildirildi.

kurumun taahhüdü ve takip:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, jandarma teşkilatının şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç halinde 7 gün 24 saat jandarmaya ulaşılabileceğini ifade etti. Komutanlık, şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ve durumlarının takip edilmeye devam edeceğini açıkladı.

Yapılan bu tür ziyaretler, sahadaki iletişimin güçlendirilmesi ve destek mekanizmalarının etkin işletilmesi açısından önem taşıyor; yetkililer, ihtiyaçların zamanında tespiti ve çözümü için düzenli temasın süreceğini belirtti.

BİLECİK'TE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VEFA ZİYARETİ