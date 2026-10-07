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Jandarmadan kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme seferberliği

Afyonkarahisar İscehisar'da jandarma, 171 vatandaşa kadına yönelik şiddeti önleme yöntemleri ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme seferberliği

İscehisar'da jandarma bilgilendirme faaliyeti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İscehisar ilçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmasında vatandaşları kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında yerel halka uygulamanın sağladığı imkanlar hakkında açıklamalar yapıldı.

çalışmanın kapsamı:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlerde toplam 171 vatandaşa ulaşılırken, bilgilendirmede kadına yönelik şiddetin belirtileri, korunma yolları ve başvuru mekanizmaları üzerinde duruldu. Katılımcılara ayrıca uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı adım adım anlatıldı.

farkındalık ve toplumsal sorumluluk:

Bilgilendirme faaliyeti, yalnızca teknik kullanım eğitimi vermekle kalmayıp, toplumda farkındalık oluşturmayı ve şiddet mağdurlarına yönelik erken müdahaleyi teşvik etmeyi amaçladı. Çalışma sırasında vatandaşlara çeşitli hediyeler verilerek katılım ve dikkat çekme sağlandı.

İscehisar'daki bu tür bilgilendirme faaliyetleri, jandarmanın yerel düzeyde yürüttüğü önleyici hizmetlerin bir parçası olarak sürdürülüyor ve toplumsal iş birliğinin önemine vurgu yapıyor. Vatandaşlara, karşılaştıkları vakalarda yetkililere başvurmaları ve gerekli bilgilendirmeyi almaları hatırlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞLARA KADINA EL KALKAMAZ...

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞLARA KADINA EL KALKAMAZ VE KADES UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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