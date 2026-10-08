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Jandarmadan Mardin'de uygulamalı trafik atölyesiyle çocuklara güvenli yol eğitimi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mobil Trafik Eğitim Araçlarıyla öğrencilere yaya güvenliği, emniyet kemeri ve güvenli geçişi uygulamalı ve teorik anlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan Mardin'de uygulamalı trafik atölyesiyle çocuklara güvenli yol eğitimi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda trafik bilincinin artırılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları ile bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında öğrencilere güvenli karşıdan geçiş uygulamaları, yaya güvenliği kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Uygulamalı bölümlerde çocuklar, trafik işaretleri ve güvenli hareket tekniklerini sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Farkındalık çalışmaları ve hedefler:

Ekiplerin, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Etkinlik, erken yaşta trafik kültürünün yerleştirilmesi ve olası kazaların azaltılması hedefiyle planlandı.

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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