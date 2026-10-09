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Jandarmadan miniklere trafik eğitimi: güvenli davranışlar aşılanıyor

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2027 Eylem Planı kapsamında Atatürk İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine emniyet kemeri, yaya geçidi ve trafik güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Jandarmadan miniklere trafik eğitimi: güvenli davranışlar aşılanıyor

Jandarma okullarda trafik bilincini güçlendiriyor:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2027 Yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Bolu Merkez Atatürk İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi kurallarına uyulması konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimin hedefleri ve önemi:

Eğitimin önceliği, ilkokul çağındaki çocuklarda trafik bilincini erken yaşta oluşturmak ve günlük hayatta güvenli davranışları kalıcı hâle getirmektir. Jandarma yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmaya katkı sağladığını vurguladı.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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