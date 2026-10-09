Jandarmadan miniklere trafik eğitimi: güvenli davranışlar aşılanıyor

Jandarma okullarda trafik bilincini güçlendiriyor:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2027 Yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Bolu Merkez Atatürk İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi kurallarına uyulması konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimin hedefleri ve önemi:

Eğitimin önceliği, ilkokul çağındaki çocuklarda trafik bilincini erken yaşta oluşturmak ve günlük hayatta güvenli davranışları kalıcı hâle getirmektir. Jandarma yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmaya katkı sağladığını vurguladı.