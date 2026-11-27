Çanakkale'de jandarma denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, dört gün önce 07.00-18.00 saatleri arasında il genelinde okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetim; öğrenci güvenliği ve trafik düzeninin sağlanmasına odaklandı.

Denetimde görev alan birimler ve personel sayısı:

Uygulamaya 53 Jandarma Asayiş Timi, 19 Trafik Timi ile toplam 215 jandarma personeli katıldı. Ekipler eş zamanlı olarak belirlenen noktalarda kontrol ve sorgulama faaliyetleri yürüttü.

Yapılan kontroller ve bilgilendirme:

Denetimler kapsamında 190 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi; ayrıca okul çevresinde 142 işletme ve 38 metruk bina denetlenip, toplam 965 şahıs sorgulandı. Ekipler ayrıca 840 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Okul servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu titizlikle kontrol edildi; şoför, rehber personel ve öğrencilerin uyması gereken trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Denetimlerin, eğitim ortamında güvenliğin güçlendirilmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması amacıyla planlandığı belirtildi.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÖNÜ VE SERVİSLERİNE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.