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Jandarmadan Söğüt'te mevsimlik işçi çocuklarına kırtasiye ve bilgilendirme

Jandarma ekipleri Söğüt'te mevsimlik işçilerin çadırlarında kadınlara KADES ve 6284 bilgilendirmesi yaptı; çocuklara kırtasiye, oyuncak ve giysi dağıttı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmadan Söğüt'te mevsimlik işçi çocuklarına kırtasiye ve bilgilendirme

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı söğüt'te çadır alanlarını ziyaret etti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır alanlarını ziyaret ederek hem bilgilendirme çalışması hem de yardım dağıtımı gerçekleştirdi. Operasyon Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile ortak yürütüldü.

Kadınlara yönelik bilgilendirme:

Çalışma kapsamında kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve uygulamanın kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde kadınların sahip olduğu haklar detaylı biçimde anlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çocuklara kırtasiye ve hediyeler:

Okul dönemi öncesine yönelik olarak çocuklara kırtasiye seti, oyuncak, meyve suyu ve giyim malzemesi gibi ihtiyaç ve hediyeler verildi. Dağıtım, çocukların moralini yükseltmeyi ve eğitim hazırlıklarına katkıda bulunmayı amaçladı; aileler ile ekipler arasında kısa bilgilendirme ve iletişim fırsatı da sağlandı.

Jandarma yetkilileri, bu tür çalışmaları sosyal destek ve koruma mekanizmalarının etkin kullanımını artırmak, risk altındaki ailelere doğrudan ulaşmak için sürdüreceklerini belirtti.

BİLECİK’TE ÇOCUKLARA JANDARMADAN HEDİYE

BİLECİK’TE ÇOCUKLARA JANDARMADAN HEDİYE

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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