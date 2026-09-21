Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Jandarmanın istihbaratıyla kırsalda 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da jandarma istihbaratı sonucu kırsalda gizlenen 12 bin 450 adet sentetik hap ele geçirildi; şüpheli A.B. tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmanın istihbaratıyla kırsalda 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari takibat sonucunda kırsal alana uyuşturucu madde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine 20 Eylül tarihinde arazide arama yapan ekipler, 12 bin 450 adet sentetik hap ele geçirdi. Operasyonun istihbarata dayalı planlandığı ve kırsal alanın dikkatle tarandığı bildirildi.

Yakalanma ve yargı süreci:

Olayla ilgili yakalanan A.B. (33), nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda mevcutlu olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bölgedeki çalışmaların önemi:

Jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmanın somut bir sonucu olarak değerlendirilen buluntu, kırsal alanda gizlenen uyuşturucu trafiğinin tespiti ve engellenmesi açısından önem taşıyor. Olay, yerel kurumların koordineli çalışmasının ve istihbarat temelli operasyonların etkisini gösterdi.

MANİSA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN İSTİHBARİ ÇALIŞMALARI SONUCUNDA, KIRSAL ALANA GİZLENDİĞİ BELİRLENEN...

MANİSA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN İSTİHBARİ ÇALIŞMALARI SONUCUNDA, KIRSAL ALANA GİZLENDİĞİ BELİRLENEN 12 BİN 450 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayha...
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı
images

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı