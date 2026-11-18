olayın detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Şehitkamil ilçesinde aranan şahıs üzerinde yoğunlaşan ekipler operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, yağma suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

yakalama ve adli süreç:

Şüpheli, olay yerinden alınarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

operasyonun önemi:

Bu tür yakalamalar, aranan şahısların tespiti ve adli mercilere teslim edilmesi açısından jandarma birimlerinin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak değerlendirildi. JASAT ekipleri, soruşturmaların etkin yürütülmesi için öncelikli birimlerden biri olmaya devam ediyor.

GAZİANTEP’TE 17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JASAT’TAN TARAFINDAN YAKALANDI.