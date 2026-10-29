Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliye edildi

Gemlik'te mahsur kalan çift güvenli bölgeye çıkarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), traktörden uzaklaşınca bölgedeki yolda mahsur kaldı. Saat 18.54'te gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, jandarma ve AFAD arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.

arama ve müdahale süreci:

Yağışın etkisiyle çamura dönen ve araç geçişine izin vermeyen yolları aşmak için ekipler zorlu koşullarda çalıştı. Arama kurtarma sırasında ekiplere ulaşan yaşlı çifte kısa sürede müdahale edildi; yolların durumundan dolayı çıkış güçleşince görevliler alternatif yöntemlere başvurdu. Bu sırada bir jandarma personelinin, ulaşımı sağlamak için yaşlı vatandaşı sırtında taşıması dikkat çekti.

tahliye ve sağlık kontrolleri:

Gemlik Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yönlendirilen iş makinesiyle yol açıldıktan sonra çift güvenli bölgeye tahliye edildi. Ekipler tarafından sağlık personeline teslim edilen yaşlıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kontrol amaçlı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Olayda görev alan ekiplerin koordineli çalışması sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

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