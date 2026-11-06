Jandarmaya ifade verdi: borç tartışmasıyla başlayan saldırılarda 8 kişi öldü

Olayın kronolojisi:

Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırılarda firari şüpheli Arif Sefa Ö. (28)'nün jandarmaya verdiği ifade tutanağı ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde olayların biçerdöver alım-satımından kalan senet ve borç tartışmasıyla başladığını, sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldığını ve yanında pompalı tüfek ile fişek dolu kova bulundurduğunu söyledi.

İfadenin detaylarına göre zanlı, Kırşehirli Noman Toprak ile vadeli biçerdöver konusunda husumet oluştuğunu, Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini belirtti. Transit aracıyla kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestiğini ve öndeki şahıslar için "öldürmeyi kafama koydum, kafalarına nişan alarak vurdum" ifadesini kullandığını aktardı.

Zanlının ifadesindeki iddialar:

Zanlı anlatımında, Arif Sefa Ö.'nün önde bulunan iki kişiye yakın mesafeden ateş ettiğini, arkadaki bir şahsa da ateş ederek öldüğünden emin olmak için bir el daha ateş ettiğini söyledi. Olayların ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için bir dizi gasp ve cinayet işlediğini itiraf etti.

Kıyır köyü yolunda önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı araçta bulunan Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı, araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurduğunu, araçlarını gasp ettiğini belirtti. Gasp ettiği araçla ilerlerken bir başka sürücü İsmail Ş.'nin polisi aramakla tehdit etmesi üzerine onu da kafasından vurarak öldürdüğünü ifade etti.

Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladığını, Yukarıtandır köyü civarında karşılaştığı öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu ve araçtakilerle ilgili olarak soğukkanlılıkla anlattığı bir yöntemi uyguladığını söyledi. Zanlı, öğretmenlerin bulunduğu araçtaki üç kadından birinin indiğini; indirilen kişiye zarar vermediğini, diğer iki kişiyi ise önce geri sayarak ardından ayrı ayrı nişan alıp vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Maskelenme girişimleri ve yakalanma:

Zanlı, tüfeğin büyük olması nedeniyle köylerde belden tabanca temin etmeye çalıştığını, bu amaçla muhtarların evine gidip kendisini "Ankara’dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını ancak tabanca temin etmede başarılı olamadığını anlattı. Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların araçlarını gasp ettiğini de ifade etti.

Kaçış sırasında aracın çamura saplanması üzerine yaya kaçmaya devam ettiğini, Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde olan bir aracı çaldığını ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığını belirtti. Aracından inip yaya kaçmaya çalışırken düştüğünü ve yakalandığını söyledi.

İfadesinin sonunda zanlı, "Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. Jandarmada düzenlenen tutanakta zanlının anlattıkları, olay yeri tespitleri ve deliller ışığında soruşturma sürdürülüyor.

8 kişinin katil zanlısı dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı