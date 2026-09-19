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Japonya parlamentosu heyeti savunma iş birliği için İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme yaptı

Japonya parlamentosu üyeleri ile savunma sanayi temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığında projeler ve altyapı imkânlarını ele aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Japonya parlamentosu heyeti savunma iş birliği için İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme yaptı

Ziyaretin kapsamı:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tersanenin tarihçesi, yürütülen gemi inşa projeleri ile altyapı imkân ve kabiliyetleri hakkında heyete bilgi verildi.

Açıklamada ayrıca savunma sanayisi alanında olası iş birliği imkânlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Heyet, tersanenin projeleri ve tesis kapasitesi hakkında bilgi alırken; taraflar, iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

İncelemeler ve bilgilendirme:

Tersane yetkilileri, mevcut altyapı ve proje yürütme süreçleri hakkında detaylı sunumlar yaptı. Heyet üyeleri, gemi inşa süreçleri, bakım-onarım ve lojistik destek altyapısı gibi temel alanlarda gözlemlerini ve sorularını iletti.

İş birliğinin olası yönleri:

Böyle ziyaretler, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında teknik diyaloğu güçlendirme ve ortak proje imkânlarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Özellikle gemi inşa kapasitesi, tedarik zinciri uyumu ve teknoloji paylaşımı gibi alanlar, iş birliği gündeminde öne çıkabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Yetkililer, yapılan görüşmelerin karşılıklı bilgi alışverişi açısından verimli geçtiğini belirtti; ilerleyen dönemde detaylı teknik değerlendirmeler ve koordinasyon adımlarının gündeme gelebileceği ifade edildi.

JAPONYA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLLERİ İLE JAPON SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARININ TEMSİLCİLERİNDEN...

JAPONYA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLLERİ İLE JAPON SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARININ TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYET, İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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