JASAT Alanya'da çalınan motosikleti kısa sürede ele geçirdi

olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, ikamet eden M.M. iş yerine bıraktığı motosikletini iki gün sonra almak için geldiğinde aracın yerinde olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya bildiren M.M.'nin şikayeti üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

soruşturma ve yakalama:

Soruşturmayı yürüten ekipler, özellikle Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan inceleme ve teknik-tanık araştırmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin C.U. olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin organize çalışması sonucu şüpheli, çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

adli süreç ve cezaevi işlemi:

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından C.U., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlem sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hükümlünün koruma ve infaz işlemleri için Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olay, JASAT ve il jandarma birimlerinin koordineli çalışmasının ardından kısa sürede aydınlatılarak, çalınan malın sahibine geri verilmesi ve şüphelinin adli mercilere teslim edilmesiyle sonlandı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN MOTOSİKLETİN ÇALINMASI OLAYINI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ AYDINLATTI. HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE BİRLİKTE YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.