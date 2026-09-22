Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı final üstünlüğünü altıncı kez perçinledi

maçın özeti:

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 72-59'luk skorla kazanan sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca tempo ve savunma ön plana çıktı; Fenerbahçe'nin düzenli oyun disiplinini koruması ve kritik anlarda rakip hücumları durdurması maçın kaderini belirledi.

başantrenörler arasındaki rekabet:

Son yıllarda iki ezeli rakibin finallere sıkça damga vurmasıyla, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic altıncı kez finalde karşı karşıya geldi. Bugünkü sonuçla Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı üst üste 6. final galibiyetini elde etmiş oldu.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finallerinde karşılaşan iki takım arasındaki dönemde, bu süreçteki dört kupa da Fenerbahçe müzesine gitti. Ayrıca 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da kupayı kazanan taraf 85-83 ile Jasikevicius'un öğrencileri olmuştu.

sonuç ve değerlendirme:

Fenerbahçe'nin bu zaferi, takımın final deneyimi ve Jasikevicius'un rakiplerine karşı tutarlı üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Beşiktaş cephesinde ise Alimpijevic'in takımı için bu serideki yenilgiler, geleceğe dönük düzenlemeler ve stratejik değişiklikler gerektirebilir.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte Jasikevicius'un finallerdeki üstünlüğü istatistiklere geçmiş oldu; rekabet, önümüzdeki sezonlarda da basketbol gündeminin önemli maddelerinden biri olmaya devam edecek.

39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIRKEN BAŞANTRENÖRLERİN SAVAŞINI 6. KEZ SARUNAS JASİKEVİCİUS KAZANDI