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Jasikevičius: bahçeşehir yenilgisi sonrası takım beklenen reaksiyonu verdi

Jasikevičius, Bahçeşehir yenilgisi sonrasında Bayern Münih galibiyetinin takımın doğru reaksiyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:32

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Jasikevičius: bahçeşehir yenilgisi sonrası takım beklenen reaksiyonu verdi

maçın özeti:

Fenerbahçe, Euroleague 2. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih’i 100 - 76 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında başantrenör Sarunas Jasikevičius, takımın performansı ve maçın önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

jasikevičius'ün değerlendirmesi:

Deneyimli çalıştırıcı, Bahçeşehir Koleji karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımın verdiği reaksiyona dikkat çekti. Jasikevičius, oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek maçın kendileri için olumlu geçtiğini ifade etti.

Başantrenör, Bayern Münih’in sezona iyi başladığını ancak karşılaşma sonunda Fenerbahçe’nin üstünlüğü ele geçirdiğini vurguladı. Jasikevičius, takımın disiplinli oyunuyla ve sorumluluk alan oyuncularla sonucun lehlerine döndüğünü belirtti.

oyunculara ve taraftarlara mesaj:

Jasikevičius, oyuncuların forma giydikleri sürece her zaman hazır olmaları gerektiğini özellikle vurguladı. 'Fenerbahçe’de oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız' sözleriyle son 15 yılda kulübün ulaştığı seviyenin getirdiği beklentilere işaret etti.

Başantrenör ayrıca, cuma günü oynanacak Dubai Basketbol maçı için taraftarları salona davet etti ve sezon içinde salon desteğinin önemine değindi. Teknik heyet, alınan galibiyeti moral kaynağı olarak görürken, takımın önümüzdeki maçlara yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ SARUNAS JASİKEVİCİUS, TAKIMIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN...

FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ SARUNAS JASİKEVİCİUS, TAKIMIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN ÇOK İYİ BİR REAKSİYON VEREREK BAYERN MÜNİH’İ YENDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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