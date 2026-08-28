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Jenin'e hava saldırısı: Kassam komutanı dahil üç kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Cenin'de aylar sonra düzenlediği hava saldırısında İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Qais al-Baitawi dahil üç kişi öldü; Hamas direnişi sürdürecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jenin'e hava saldırısı: Kassam komutanı dahil üç kişi yaşamını yitirdi

saldırının ayrıntıları:

İsrail ordusunun aylar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Qais al-Baitawi dahil üç kişi hayatını kaybetti. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Baitawi ve beraberindekilerin Cenin’deki Harsh al-Saada bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldüğü doğrulandı.

Hamas'ın tepkisi ve çağrısı:

Açıklamada İsrail’in suikastlarının Batı Şeria’daki direnişi durduramayacağı vurgulandı. Hamas, Cenin ve Batı Şeria’nın diğer bölgelerindeki Filistinlilere direniş ve İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyma çağrısında bulunarak, işgal sona erene kadar direnişin devam edeceğini belirtti.

Batı Şeria'daki şiddet ortamı:

İşgal altındaki Batı Şeria’da işgalci Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail ordusunun baskınları, 7 Ekim 2023’te Gazze’de savaşın başlamasından bu yana yoğunlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte en az bin 100 Filistinli, İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü. Olay, bölgede tırmanan gerilim ve sivil kayıplar konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Olayla ilgili bağımsız doğrulama ve İsrail tarafının resmi bir açıklaması haber saatine kadar sınırlı kaldı. Bölgedeki güvenlik ve insani durum gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun aylar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava...

İsrail ordusunun aylar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Qais al-Baitawi dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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