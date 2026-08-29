Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sahnede kaslarını sergileyerek sporla gençleşme mesajı verdi

İstanbul Fitness Week sahnesinde spor ve deneyim:

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fitness Week'in 3. gününde, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte sahneye çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kaslarını sergileyerek spor ve yaşam boyu antrenman üzerine kişisel gözlemlerini paylaştı. Organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra sektör temsilcileri ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi; gün boyunca şampiyona müsabakaları ve seçmeler sürdü.

Üşümezsoy'ün kişisel hikayesi ve spor felsefesi:

Jeoloji uzmanı Üşümezsoy, spora 15-16 yaşlarında, beline taş bağlayarak başladığını anlattı ve o dönem 'salon bile yoktu' diyerek antrenman hayatındaki değişimi aktardı. Üşümezsoy, kendi kilo verilerini örnek vererek, '1990 yılında 40 yaşında iken 80 kiloydum, 70 yaşında da 90 kiloyum' ifadesiyle yıllar içinde vücut kompozisyonunun nasıl değiştiğini paylaştı. Konuşmasında dikkat çeken cümle ise şuydu: 'Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz.'

Etkinlik vurgusu ve federasyonun rolü:

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, organizasyonun yoğun katılımlı ve kapsamlı geçtiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Girgin, 'İstanbul Fitness Week’te 3’üncü günümüzü gerçekleştiriyoruz. İlk günden bu yana Türkiye şampiyonlarını belirliyoruz. 750 sporcumuzun katılımıyla böylesine büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımıza ve katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Program kapsamında Üşümezsoy'a federasyon tarafından bir hediye takdim edildi. Üşümezsoy takdim anında aldığı ödülden dolayı gururlandığını belirterek, 'Bu ödülü verdikleri için çok gururlandım. Başta başkanımız Koray Girgin olmak üzere federasyonu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum' sözleriyle organizasyona ve federasyonun çalışmalarına teşekkür etti.

Etkinlik, hem milli takım seçme müsabakaları hem de sektörel buluşmalarla gün boyu devam ederken, Üşümezsoy'ün mesajı katılımcılar arasında sporun düzenli ve ağır antrenmanla sağladığı kalıcı faydalar üzerine bir tartışma başlattı. Organizasyonun ilerleyen günlerinde de şampiyona müsabakaları ve farklı etkinlikler sürüyor.

JEOLOJİ UZMANI PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY, İSTANBUL FİTNESS WEEK’TE SAHNEDE KASLARINI SERGİLEDİ.