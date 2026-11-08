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Jeotermal enerjiye küresel ivme: COP31'de iş birliği ve sürdürülebilirlik gündemde

COP31'de 10 Kasım'da düzenlenecek IRENA etkinliği, jeotermalin 2050'ye kadar 2025 seviyesinin 12 katına çıkarılmasını ve sürdürülebilir yatırımları ele alacak.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Jeotermal enerjiye küresel ivme: COP31'de iş birliği ve sürdürülebilirlik gündemde

Antalya'da jeotermal gündemi:

Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, jeotermal enerjinin küresel enerji dönüşümündeki rolü üst düzey bir toplantıyla masaya yatırılacak. 10 Kasım tarihinde düzenlenecek "IRENA Küresel Jeotermal Taahhüdü Üst Düzey Etkinliği"ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Etkinlikte ayrıca Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ile Jeotermal Enerji Derneği (JED) yönetimi ve kurumsal üye firma temsilcileri yer alacak.

Hedefler ve uluslararası iş birlikleri:

Toplantının merkezinde, ısı ve elektrik üretiminde jeotermal kapasitenin 2050 yılına kadar 2025 seviyesinin 12 katına çıkarılması hedefi bulunuyor. Bu çerçevede yatırım, finansman mekanizmaları ve uluslararası iş birliği modelleri öncelikli gündem maddeleri olarak belirlendi. Etkinlik, ülkeler ve özel sektör arasında bilgi paylaşımını, teknoloji transferini ve finansal araçların eşleştirilmesini hızlandırma amacı taşıyor.

Türkiye'nin rolü ve sürdürülebilirlik öncelikleri:

JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap toplantının jeotermalin yaygınlaştırılması ve entegre kullanım alanlarının geliştirilmesi için fırsat sunacağını belirtti. Kındap, Türkiye'nin jeotermal kaynaklar bakımından avantajlı bir konumda olduğunu vurgulayarak, sektörün elektrik üretiminin yanı sıra sanayi, tarım-gıda sistemleri ile konut ısıtma ve soğutmada da potansiyel taşıdığını ifade etti. Kındap, ayrıca bölgesel çatışmaların enerji güvenliğini öne çıkardığını ve ülkelerin jeotermal kaynaklardan daha fazla değer üretme hedefinin arttığını kaydetti.

Etkinlikte öne çıkması beklenen diğer bir konu ise yatırımların çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütülmesi. Kındap, rezervuarların bilimsel verilerle yönetilmesi, reenjeksiyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kaynakların gelecek kuşaklar gözetilerek değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türk jeotermal sektörünün yatırımcıya erişim, mühendislik ve sondaj tecrübesi ile işletmecilik birikimi sayesinde küresel hedeflere katkı sunabileceği vurgulandı.

Sonuç olarak COP31 kapsamındaki IRENA buluşması, jeotermalin uluslararası düzeyde tanınmasını ve uygulamaya dönük, sorumlu yatırım modellerinin geliştirilmesini hedefliyor. JED ve sektör temsilcileri, bu hedeflere ulaşmak için uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine hazır olduklarını belirtiyor.

JED YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KINDAP

JED YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KINDAP

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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