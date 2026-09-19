Joao Pereira'nın değerlendirmesi: milli ara öncesi galibiyet moral verdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Joao Pereira, "Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyet oldu" diyerek alınan sonucun değerine vurgu yaptı.

taktiksel değerlendirme:

Pereira, Çorum FK'nın son dönemde formda olduğunu; son iki maçta 8 gol attıklarını ve izlenmesi keyifli bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Buna rağmen takımının maça iyi hazırlandığını, rakibin önde çok oyuncuyla konumlandığını ve kanatlarda etkili isimleri olduğunu önceden bildiklerini vurguladı.

Özellikle Smolcic'in hatlar arasında attığı paslara dikkat çeken Pereira, oyuncularından istediği oyun anlayışının sahada uygulandığını, takımın daha fazla pozisyon ürettiğini ve gol beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Alınan üç puanın hak edilmiş olduğunu ifade ederek sezonun başında olunması nedeniyle ayakların yere sağlam basması gerektiğini ekledi.

oyuncu değişikliği ve ders:

Pereira, maç içinde kendisinin bir hata yaptığını açıkça kabul etti: "Sahada ciddi bir hata yaptım." Oyuncu değişikliğini köşe vuruşundan önce yapmasının bir gole neden olduğunu, bunun oyuncuların hatası olmadığını ve bu durumdan ciddi bir ders çıkardığını söyledi.

Buna karşın oyuna girenlerin katkısından memnun olduğunu belirten Pereira, Arda'nın attığı gole dikkat çekti ve oyuncunun şimdi U21 Milli Takımı'na gideceğini, çok çalıştığını ve bunun hakkı olduğunu ifade etti.

hakem ve VAR yorumu:

Çorum FK'nın hakem kararlarını eleştirmesiyle ilgili Pereira, hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini, sahadaki hakemin anlık kararlar vermek zorunda olduğunu ve zaman sıkıntısı yaşadığını söyledi. VAR ile ilgili olarak ekranlar ve zamanlar olduğunu belirtti ancak maçın sonucunu bahanelere sığınarak açıklamanın doğru olmayacağını vurguladı.

Pereira, hem kazandıklarında hem kaybettiklerinde bahanelere sığınmadığını, bu maçta daha iyi olan taraf olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini sözlerine ekledi.

CORENDON ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA, ÇORUM FK MAÇINDA İYİ OYNAYAN TARAFIN KENDİLERİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "MİLLİ ARA ÖNCESİNDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU" DEDİ.