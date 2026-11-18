Juan Mata'nın veda mesajı:

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, aktif futbol kariyerini noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaştığı veda gönderisinde futbola teşekkür eden Mata, kramponlarını astığı anlardan oluşan bir video yayımladı.

Kulüp ve milli takım kariyeri:

Futbolculuk kariyerine Real Oviedo altyapısında başlayan ve sonra Real Madrid altyapısına geçen Mata, profesyonel düzeyde Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory formalarını giydi. Kulüp kariyerinde resmi olarak 699 maçta görev aldı, bu karşılaşmalarda 148 gol atıp 166 asist yaptı. İspanya Milli Takımı ile ise 41 maçta yer aldı ve 10 gol kaydetti; tüm bu rakamlarla toplamda 740 maç barajını aştı.

Başarılar ve Galatasaray dönemi:

Mata, milli takım düzeyinde 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerini yaşadı. Kulüp bazında da önemli şampiyonluklar elde etti; Chelsea ile 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta 2, EFL Cup'ta 1, Community Shield'da 1, Copa del Rey'de 1, Trendyol Süper Lig'de 1 ve Japonya 1. Futbol Ligi'nde 1 şampiyonluk bulunuyor. Türkiye kariyerinde 2022-2023 sezonunda Galatasaray adına çıktığı 18 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan deneyimli oyuncu, vedasıyla birlikte uzun yıllara yayılan performansını sonlandırdı.

Futbolla vedalaşırken paylaştığı görseller ve kısa açıklama, kariyerinin çeşitli dönemlerinden anların nostaljik bir özetini sundu. Juan Mata, sayısal istatistikleri ve kazandığı kupalarla birçok kulüp taraftarının hafızasında yer eden bir isim olarak futbol sahalarına veda etti.

BİR DÖNEM GALATASARAY'DA FORMA GİYEN İSPANYOL FUTBOLCU JUAN MATA, 38 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI. (ARŞİV)