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Kabaca köyünden salebe dönüşen gelir hedefi: ORKÖY ile yıllık 3 milyon lira

Zonguldak'ta ORKÖY desteğiyle Devrek Kabaca köyünde 6 üretici salep yetiştiriciliğine başladı; proje yüzde 20 hibeyle 400 bin TL destek veriyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:31

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kabaca köyünden salebe dönüşen gelir hedefi: ORKÖY ile yıllık 3 milyon lira

ORKÖY ile salep üretimi başladı:

Zonguldak'ta Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteğiyle salep yetiştiriciliği uygulaması hayata geçirildi. Proje, Türkiye'de ORKÖY kapsamına salep üretiminin ilk kez dahil edilmesini temsil ediyor. Devrek ilçesi Kabaca köyünde 6 üretici program kapsamında toplam 1.200 kilogram salep yumrusunu üretime dahil etti.

Üretici başına sağlanan finansal desteğin yapısı iki şekilde açıklandı: toplam 400 bin TL tutarındaki kredi desteğinin yüzde 20'si hibe olarak verilecek; kredi ve hibe dengesi üreticinin kullanımına sunulacak. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık 3 milyon lira gelir hedefleniyor.

üretim modeli ve sürdürülebilirlik:

Proje çerçevesinde benimsenen üretim modelinde her yıl oluşan yumruların bir kısmı ekonomik değerlendirmeye alınırken bir kısmı sonraki dönemler için saklanacak. Bu yaklaşım, üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. ORKÖY yetkilileri kontrollü üretimin doğal salep popülasyonları üzerindeki baskıyı azaltacağını ve orman köylüsüne yeni, katma değeri yüksek bir gelir kapısı açacağını vurguladı.

Projenin ilk uygulama alanı olan Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda programın yaygınlaştırılması ve bölge genelinde benzer üretim modellerinin teşvik edilmesi planlanıyor.

bölge müdürlüğünün destekleri ve hedefleri:

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, ormancılığı yalnızca ormanı korumak ve geliştirmek olarak görmediklerini; orman köylüsünü üretimde güçlü tutmanın bu anlayışın ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. Oflu, ORKÖY aracılığıyla orman köylüleri ve kooperatiflere sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ve hibe desteği sağlandığını söyledi ve bu desteklerin yerinde kalkınma ile kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine katkı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Oflu'nun verdiği rakamlar şu şekilde: '2026 yılında bölge müdürlüğümüz genelinde 315 ailemize toplam 121 milyon TL destek sağlama hedeflemekteyiz. Bugüne kadar da 287 ailemize 114 milyon TL destek ulaştırdık. Zonguldak ilimizde de 154 ailemize toplam 52 milyon TL destek planladık. An itibarıyla da 131 ailemize 46 milyon TL destek sağladık ve çalışmalarımız devam etmektedir.'

Oflu ayrıca bölgedeki sosyal nitelikli ve ekonomik projelere örnekler vererek, dış cephe mantolamadan güneş enerjili su ısıtma sistemlerine; fenni arıcılıktan traktöre, süt sağma ve yem karma makinelerinden kadınlara yönelik mikro kredilere kadar geniş bir destek yelpazesi sunduklarını söyledi.

Projenin ORKÖY kapsamına alınmasının amacını özetlerken Oflu, 'Bizim ölçümüz çok açık: Bir proje orman köylümüzün gelirini artırıyor, üretime katkı sağlıyor ve kırsalda yaşamı güçlendiriyorsa o projeyi önemsiyoruz' dedi.

Projede yer alan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu ise, 'Türkiye’de ilk defa Zonguldak Devrek ilçesinde başlatılan ORKÖY projesi Kabaca köyünde yapılmasının ve bu projenin içinde yer almaktan ben de mutluluk duyuyorum. ORKÖY projesi orman köylerimizin kalkınmasına da destek sağlayacaktır. Devletimizin sunduğu imkanları kullanalım, yeter ki üretelim. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Orman Genel Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz' sözleriyle projeye olan memnuniyetini dile getirdi.

Yetkililer, Kabaca uygulamasından alınacak sonuçlara göre salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerinin araştırılmasına ve üretime kazandırılmasına devam edileceğini; hedefin orman köylüleri için yeni gelir alanları oluşturmak olduğunu belirtti.

Salep üretiminde ORKÖY desteğiyle 3 milyon lira gelir bekleniyor

Salep üretiminde ORKÖY desteğiyle 3 milyon lira gelir bekleniyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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