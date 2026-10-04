Kabakulak-Yahyalı yolunda sollama kazası: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kabakulak-Yahyalı yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Necdet Angın (77) idaresindeki 54 HS 346 plakalı motosiklet ile S.A. (57) yönetimindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı; motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir yolcu minibüsü durakta yolcu almak için yavaşladı. Bu sırada minibüsün arkasında seyreden 54 HS 346 plakalı motosikletin sürücüsü sollama manevrası yaptı. Sollama sırasında motosiklet karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen otomobille doğrudan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü ambulansta Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Necdet Angın (77) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlatarak olayın tüm yönlerini araştırıyor.

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