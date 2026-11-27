görme engelliler kutsal topraklarda

Türkiye'nin çeşitli noktalarından bir araya gelen görme engelliler, refakatçileri eşliğinde Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a geldi. Kafilede Mürşide Ciğerlioğlu, Şeyma Sevim, Fatime İnce, Büşra Baykal, Berrin Karakaş ve Ayşe Kirazoğlu yer aldı. Katılımcılar, ibadetlerini başkasına yük olmadan, kendi refakatçileriyle uyum içinde ifa etmenin kendileri için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

medine ziyaretleri:

Kafile öncelikle Medine'de Mescid-i Nebevi, Uhud ve Kuba Mescidi'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler, bu mekânlarda yaşadıkları manevi yoğunluğun kendilerini derinden etkilediğini ve ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu anlattı.

mekke'de duygusal anlar:

Medine programının ardından Mekke'ye geçen grup, Mescid-i Haram'da tavaf yaptı. Görme engelli katılımcılar, gözle görmenin ötesinde Kabe’yi kalp gözüyle hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ayşe Kirazoğlu, "Hissettiklerimiz anlatılmaz. İfade edecek sözcük bulamıyorum" dedi.

Katılımcılar, kutsal topraklara gelmenin kendilerine güç verdiğini ve çevredeki "yapamaz" algısını kırmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Fatime İnce ise isteyen ama gelemeyenlere örnek olmak istediklerini söyleyerek, "Nasıl olur diye hiç düşünmesinler. Mutlaka gelsinler. İnşallah bir daha gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Grup, ibadetler sırasında duygusal anlar yaşarken refakatçileriyle uyum içinde hareket etmenin ve kendi başlarına ibadet edebilmenin kendileri için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kabe’yi en çok onlar hissetti