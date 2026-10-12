Kabin içi power bank patlaması sonrası IndiGo uçağı Haydarabad'a acil iniş yaptı

Kabin içi power bank patlaması sonrası IndiGo uçağı Haydarabad'a yönlendirildi

Hindistan'da 11 Ekim 2026 tarihinde Delhi'den Chennai'ye gitmekte olan IndiGo seferi 6E 6115, kabinde bulunan bir taşınabilir şarj cihazının (power bank) patlaması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, uçakta kısa sürede duman ve kıvılcım görülmesiyle başladı ve kabin ekibi hızlı müdahalede bulundu.

olay anı ve müdahale:

Uçakta patlayan cihazın ardından kabin görevlileri duruma anında müdahale ederek alevleri ve dumanı kontrol altına aldı. IndiGo tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yolcuların panik yaşadığı, ancak kabin ekibinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Uçak daha sonra güvenli iniş için Haydarabad yönüne çevrildi.

iniş ve yolcu düzenlemeleri:

Uçuş, Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indirildi. IndiGo yetkilileri, iniş sonrası yolcuların Chennai'ye ulaşımı için alternatif bir uçak ayarlandığını açıkladı. Şirketin açıklamasında olayla ilgili daha geniş bir soruşturma yapılacağı ifade edildi.

Firma ve havalimanı yetkilileri tarafından yolcuların güvenliği öncelikli tutuldu ve olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Olayla ilgili sağlık veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

güvenlik perspektifi:

Taşınabilir şarj cihazları içerdikleri lityum piller nedeniyle uçak içi güvenlik açısından risk oluşturabiliyor; bu tür cihazların taşınması ve saklanması konusunda havayolu kurallarına uyulması önem taşıyor. Olay, kabin içi elektronik cihazların güvenliği ve yolcu bilincinin önemi konusunda yeniden hatırlatıcı oldu.

Hindistan’da bir yolcu uçağı, kabinde bulunan taşınabilir şarj cihazı (power bank) patlaması sonucu acil iniş yaptı.