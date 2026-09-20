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Kaçak alkol ihbarı üzerine petshoptan 169 litre ele geçirildi

Keçiören Tepebaşı'nda petshop sahibi Ş.B.'nin Telegram üzerinden sipariş alıp balkondan sepetle sattığı iddia edilen 169 litre kaçak alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçak alkol ihbarı üzerine petshoptan 169 litre ele geçirildi

Kaçak alkol ihbarı üzerine petshoptan 169 litre ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta gerçekleşen olayda, görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarlar üzerine başlatılan çalışmada, şüpheli olarak belirtilen Ş.B.'nin faaliyetleri takip edildi.

Olayın gelişimi:

Yapılan tespitlere göre Ş.B., işlettği petshop aracılığıyla Telegram üzerinden sipariş alıyor, müşteri geldiğinde dükkânın yan binasında bulunan 1'inci kattaki evinin balkonundan sepetle ürünü teslim ediyordu. Bu yöntem, görgü tanıklarının dikkatini çekti ve ihbarların yapılmasına neden oldu.

Ele geçirilenler ve soruşturma:

Ekiplerin ikamette yaptığı aramada toplam 169 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 40 şişe olarak kayıtlı 22 litre ve 29 bidon içinde 145 litre olmak üzere malzemeler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak Ş.B. gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, kaçak alkol ticaretinin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu hatırlatarak, benzer durumlarda vatandaşları resmi makamlara bildirim yapmaya davet etti.

GÖZALTINA ALINAN Ş.B. İSİMLİ ŞAHIS.

GÖZALTINA ALINAN Ş.B. İSİMLİ ŞAHIS.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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