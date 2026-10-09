Dolar 49,3362 +0,11%
Euro 55,2227 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.687,87 +1,43%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,39 +0,11%
--°

Kaçak atık dökümü çilimli'de suçüstü: 3 kamyon ele geçirildi, 8 kişi hakkında işlem

Eskişehir ve Bilecik'ten getirilen sanayi atıkları Düzce'de dökülürken suçüstü yakalandı; 3 kamyon ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaçak atık dökümü çilimli'de suçüstü: 3 kamyon ele geçirildi, 8 kişi hakkında işlem

Operasyonun ayrıntıları:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir ve Bilecik’teki atık yönetim firmalarından bertaraf ve geri dönüşüm amacıyla alındığı belirtilen sanayi atıklarının usulsüz şekilde Düzce’ye getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Çilimli ilçesinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, bir araziye kaçak atık döken bir kamyon ile döküm yapmak için bekleyen iki kamyon tespit edildi. Olay yerinde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı ve bölgede toplam 3 kamyon ele geçirildi.

Çevresel inceleme ve adli süreç:

Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ayrıca Düzce merkezde Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı Deresinden analiz için atık numuneleri alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla bağlantılı olarak 8 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 181’inci maddesi kapsamında "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve çevresel incelemeler devam ediyor.

ESKİŞEHİR VE BİLECİK’TEN GETİRİLEN SANAYİ ATIKLARI DÜZCE’YE DÖKÜLÜRKEN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI....

ESKİŞEHİR VE BİLECİK’TEN GETİRİLEN SANAYİ ATIKLARI DÜZCE’YE DÖKÜLÜRKEN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI. OPERASYONDA 3 KAMYON ELE GEÇİRİLDİ 8 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'nin tarihindeki büyük sarsıntılar ve yanıtlanmamış sorular
images

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı
images

Altyapıdan okullara Babadağ'da kapsamlı saha çalışması
images

Kötü kokunun kaynağı temizlendi: Soğucak’ta 6 kamyon çöp çıkarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da