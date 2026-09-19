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Kaçak döküm yol kenarını çöplüğe çevirdi, köylüler yetkililerden yardım istiyor

Bolu'da Yolçatı Köyü ile Yumrukaya arası bağlantı yolu, evsel atık ve plastiklerle kaçak döküm alanına döndü; köylüler acil temizlik istiyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaçak döküm yol kenarını çöplüğe çevirdi, köylüler yetkililerden yardım istiyor

bölgede artan kirlilik ve etkileri:

Bolu'da Yolçatı Köyü girişi ile Yumrukaya mevkii arasındaki bağlantı yolu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun süredir kaçak döküm amacıyla kullanılıyor. Yol kenarlarına atılan evsel atıklar, plastik şişeler ve farklı türdeki çöpler bölgeyi adeta depolama alanına çevirdi. Biriken atıklar hem görsel kirlilik yaratıyor hem de doğaya ve yerleşim alanına zarar veriyor.

yerel yaşam ve çevre üzerindeki etkiler:

Bölgeyi kullanan köylüler, çöp yığınlarının büyümesiyle birlikte yolların kullanımı ve alanın hijyeni konusunda sıkıntı yaşandığını belirtiyor. Atıkların birikmesi kötü koku, haşere yoğunluğu ve doğrudan çevre kirliliği yaratıyor; bu durum hem tarımsal faaliyetleri hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yolun sürekli çöplük gibi kullanılması halkta ciddi rahatsızlık oluşturdu.

köylülerin talepleri ve yetkililere çağrı:

Köy sakinleri, bölgenin acilen temizlenmesini ve kaçak dökümün önlenmesi için etkin denetim ile izleme mekanizmalarının kurulmasını talep ediyor. Vatandaşlar, sorumluların tespit edilip gerekli yaptırımların uygulanmasını ve güzergahın düzenli olarak temizlenmesini istiyor. Yetkililere yapılan çağrı, çevre kirliliğinin büyümeden engellenmesi üzerine yoğunlaşıyor.

BOLU&#039;DA YOLÇATI KÖYÜ GİRİŞİ İLE YUMRUKAYA GÜZERGAHI ARASINDA BULUNAN BAĞLANTI YOLU, KİMLİĞİ...

BOLU'DA YOLÇATI KÖYÜ GİRİŞİ İLE YUMRUKAYA GÜZERGAHI ARASINDA BULUNAN BAĞLANTI YOLU, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE KAÇAK DÖKÜM ALANI OLARAK KULLANILMASI SONUCU ADETA ÇÖP DEPOLAMA ALANINA DÖNÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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