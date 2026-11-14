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Kaçak silah ağı Ümraniye'den Edirne'ye çöktü

İstanbul ve Edirne polisinin ortak operasyonunda 150 namlu ile 282 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma devam ediyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaçak silah ağı Ümraniye'den Edirne'ye çöktü

İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticaretine yönelik önemli ele geçirmeler yapıldı. Alınan bilgiye göre, yürütülen takip ve operasyonlar sonucunda farklı noktalarda saklanan çok sayıda silah ile bağlantılı şüpheliler yakalandı.

Operasyonun aşamaları:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir şüpheliyi takibe aldı. Ümraniye'de durdurulan araçta yapılan aramada 150 tabanca namlusu ele geçirildi.

Takibin derinleştirilmesiyle Bayrampaşa'da bir iş yerine yapılan baskında, streç filmle sarılı üç berjer koltuğun içine gizlenmiş halde 95 tabanca bulundu. Elde edilen bulguların tırlarla bağlantılı olduğu tespit edilince Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve ilde takibe alınan bir tırda yapılan operasyonda 187 tabanca daha ele geçirildi.

Ele geçenler ve soruşturmanın yönü:

Seri operasyonlar sonucunda toplam 282 tabanca ile birlikte 150 tabanca namlusuna el konuldu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yürütülen tahkikat devam ediyor; savcılar ve polis ekipleri, ele geçirilen silahların ülkedeki hangi suç ağlarına pazarlandığını ve tedarik zincirini çözmeye odaklandı. Soruşturma ilerledikçe bağlantılı diğer şahıslar ve dağıtım ağlarına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkarılması bekleniyor.

Güvenlik kaynakları, benzer kaçakçılık olaylarının önlenmesi için istihbarat paylaşımının ve şehirlerarası koordinasyonun önemine dikkat çekiyor. Operasyonun, bölgede yasa dışı silah ticaretinin çözülmesine yönelik kritik bir adım olduğu vurgulanıyor.

İstanbul ve Edirne’de silah kaçakçılığı operasyonu: 282 tabanca ele geçirildi

İstanbul ve Edirne’de silah kaçakçılığı operasyonu: 282 tabanca ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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