Kaçan kamyonetin karıştığı zincirleme kazada esnaf son anda kurtuldu

Kaza yerinden ilk bilgiler

Isparta'nın Görgüorta Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, sürücüsü ilk etapta öğrenilemeyen bir ticari kamyonet park halindeki araçlara çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kazada iki motosiklet ile bir otomobil hasar gördü.

Polis ihbar üzerine bölgeye intikal etti. İlk belirlemelere göre çarpılan motosikletlerin plakaları 42 AZF 68 ve 42 AYG 303, hasar gören otomobil ise Tofaş marka ve plakası 32 AFR 44 olarak kayıtlara geçti.

Görüntülerde panik anları:

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafe işletmesinin önünde temizlik yapan A. Ç.'nin üzerine doğru gelen kamyoneti son anda fark ederek kendini kenara attığı ve ezilmekten kurtulduğu görülüyor. Olay sırasında yaşanan hareketlilik ve panik anları kameralara net şekilde yansıdı.

Soruşturma ve yakalama:

Kaza sonrası hasar gören araç sahipleri şikayetçi olmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; kısa süre sonra sürücü tespit edilerek emniyete götürüldü. Yetkililer, kaza ve kaçma gerekçesinin tespitine yönelik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Olayda yaralanan olmadığı, maddi hasarın meydana geldiği, ve soruşturmanın kaza nedeniyle başlatıldığı yetkililerce ifade edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.