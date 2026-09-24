kacır: 2027’nin başında ay uzay aracımızı förlatağız hedefiyle testleri hızlandırıyoruz

Bakan Kacır'ın New York temasları ve hedeflerin özeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bulunduğu New York ziyaretinde hem diplomatik hem de yatırım odaklı temaslar gerçekleştirdiğini açıkladı. Kacır, Cumhurbaşkanının BM kürsüsündeki konuşmalarının Türkiye'nin uluslararası vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti ve konuşmalarda insanlığa adalet ile merhamet çağrısının ön plana çıktığını vurguladı.

ay programı ve fırlatma takvimi:

Bakan Kacır, Türkiye'nin derin uzaya yönelik adımlarından biri olarak başlatılan ay programına ilişkin somut takvimi paylaştı. Kacır, "İlk ay araştırma projemizi de 2027’nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve ay uzay aracımızı inşallah fırlatacağız" sözlerini yineledi. Üretimin büyük kısmının tamamlandığını, yerli katkının ise yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirterek son test süreçlerinin başarıyla tamamlanması halinde fırlatmanın planlandığı döneme yetişeceğini ifade etti.

Programın bir parçası olarak hibrit teknolojileriyle derin uzay tecrübesi kazanılmasının beklendiğini aktaran Kacır, bu deneyimin gelecekte farklı alanlarda kullanılabilecek teknolojik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

uydu, uzay limanı ve teknoloji altyapısı:

Kacır, Türkiye'nin milli uzay girişimlerinin çerçevesini de hatırlattı. Ülkenin Türksat 6A gibi uyduları geliştiren 11 ülke arasında olduğunu, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'yi ürettiklerini ve İMECE 2, İMECE 3 projelerinin sürdüğünü söyledi. Ayrıca Türksat 7A için hazırlıklar yapıldığını kaydetti.

Kacır, Somali'de bir uzay limanı inşa edilmesinin planlandığını ve coğrafi konumunun Ekvator'a yakınlığı nedeniyle fırlatma maliyetlerini düşüreceğini, test süreçleri için avantajlar sağlayacağını belirtti. Buna ek olarak Ankara'da, ODTÜ iş birliğiyle bir uzay teknoparkı kurma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Roket teknolojileri geliştirilerek uzaya bağımsız erişim hedeflendiği de konuşmada öne çıkan diğer başlıklardı.

yatırım, ticaret ve teknoloji iş birlikleri:

New York'taki temaslar kapsamında bakan, uluslararası yatırımcılar ve Amerikan şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin son dönemde yatırımcılar için güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından öne çıktığını belirten Kacır, bunun yabancı ilgisini artırdığını söyledi. Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticarette hedefin 100 milyar dolarlık hacim olduğunu vurguladı; son 10 yılda ticaret hacminin iki katına çıktığını, ancak daha gidilecek yol bulunduğunu ifade etti.

Teknoloji iş birliklerinde ise Amerikan küresel şirketlerinin Türkiye'deki dijitalleşme hızını yakından takip ettiklerini, yapay zeka eylem planının bu şirketlerle ortak vizyon geliştirilmesine zemin oluşturduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ alanlarında yeni yatırımlar beklediklerini aktardı.

Genel olarak Kacır, uzay programlarının, uydu projelerinin, teknoloji altyapısının ve uluslararası yatırım ilişkilerinin birbirini besleyen adımlar olarak Türkiye'nin ekonomik ve stratejik kazanımlarını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Derin uzaya adım atmak istiyoruz ve bunun için ay programını hayata geçiriyoruz. İlk ay araştırma projemiz de 2027’nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve ay uzay aracımızın inşallah fırlatacağız. Üretimi tamamladık yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik birlikte. Son test süreçlerinde inşallah hızla mesafe katederek 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracımızı fırlatmasını gerçekleştireceğiz" dedi.